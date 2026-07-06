Alessandro Di Battista ha annunciato la sua possibile candidatura per le elezioni del 2027. Ha inoltre fondato l’associazione Schierarsi, alla quale hanno aderito diversi ex membri del Movimento 5 Stelle. La nuova associazione promuove campagne che richiamano lo spirito delle origini del Movimento. Le reazioni di figure politiche come Conte e Renzi non sono state rese note.

Alessandro Di Battista sembra confermare la sua possibile candidatura alle elezioni 2027. Intanto l’ex parlamentare e tra i protagonisti del Movimento 5 Stelle della prima ora, ha fondato l’associazione Schierarsi alla quale hanno aderito diversi grillini e che porta avanti campagne che ricordano lo spirito del M5S agli esordi. Come riporta Il Foglio, il giornalista avrebbe lasciato intendere che l’ipotesi di candidarsi è più che una suggestione.”Ci stiamo pensando”, avrebbe detto. Alessandro Di Battista si candida? Il possibile partito di Di Battista Le reazioni al ritorno di Dibba in politica Alessandro Di Battista si candida? Alessandro Di Battista è attualmente impegnato tra monologhi teatrali e ospitate tv e non ha mai risposto esplicitamente alla domanda se avesse intenzione di candidarsi alle politiche 2027. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Di Battista e le voci sulla candidatura alle elezioni 2027 con Schierarsi, le reazioni da Conte a Renzi

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