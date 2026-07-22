Il Tribunale di Milano ha condannato l’eurodeputata a risarcire circa 300mila euro ai due ex collaboratori, ritenendo non provata la giusta causa dei loro licenziamenti. La sentenza si basa sul fatto che i ricorsi presentati sono stati accolti, evidenziando che i licenziamenti non erano giustificati. La decisione apre un nuovo fronte legale per l’eurodeputata, che dovrà affrontare ulteriori conseguenze giudiziarie.

Una sentenza che apre un nuovo fronte per Ilaria Salis. Il Tribunale di Milano, in primo grado, ha accolto i ricorsi di due ex collaboratori dell’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ritenendo non provata la giusta causa dei loro licenziamenti. Il risarcimento disposto supera i 300mila euro, a cui si aggiungono le spese legali. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Lavoro del Tribunale di Milano. La cifra riconosciuta ai due lavoratori è pari a 300.900 euro complessivi, oltre a 10mila euro di spese. La decisione è di primo grado e riguarda rapporti di lavoro avviati dopo l’elezione di Salis al Parlamento europeo. Ilaria Salis condannata dal Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Deve dimettersi”. Condannata a risarcire 300mila euro, guai seri per Ilaria Salis: cosa ha fatto

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