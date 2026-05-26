Incentivi contro la desertificazione commerciale | fino a 2 mila euro per aprire o mantenere negozi nelle frazioni
Un nuovo incentivo prevede fino a 2.000 euro per chi apre o mantiene negozi di alimentari e laboratori artigianali nelle frazioni. La misura mira a sostenere le attività commerciali nelle aree più periferiche, con l’obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale. Le risorse sono destinate a chi avvia nuove attività o si impegna a conservare quelle esistenti in queste zone.
Incentivi fino a 2 mila euro per aprire o mantenere un negozio di alimentari e un laboratorio artigianale nelle frazioni. È il provvedimento approvato dalla giunta comunale di Sestri Levante per contrastare la potenziale desertificazione commerciale nelle aree periferiche del territorio.Il bando. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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