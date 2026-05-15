Desertificazione commerciale in dieci anni in Toscana scomparsi oltre 7mila negozi di vicinato
Negli ultimi dieci anni, in Toscana sono chiusi più di 7.000 negozi di vicinato, contribuendo al fenomeno della desertificazione commerciale regionale. A livello nazionale, sono scomparsi oltre 86.000 esercizi commerciali di prossimità, portando il saldo negativo totale a oltre 106.000 unità rispetto al 2018. Questi dati indicano un calo costante delle attività commerciali di piccole dimensioni, con effetti evidenti sul tessuto urbano e sulla presenza di negozi nelle città e nei piccoli centri.
In Italia oltre 86mila negozi di vicinato sono scomparsi negli ultimi 10 anni e il saldo negativo supera le 106mila unità rispetto al 2018. Nello specifico, tra il 2015 e il 2025 il saldo delle imprese attive nel settore a livello nazionale ha visto un calo del -6,7% complessivo, toccando nel. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sullo stesso argomento
Italia preda della desertificazione commerciale, dal 2012 sono scomparsi 156mila negoziNell’ultimo decennio le città italiane sono finite nella morsa della desertificazione commerciale.
Desertificazione commerciale, in 13 anni chiusi 120 negozi in centro. Ecco l'analisi di ConfcommercioLatina tiene bene, è terzultima su 120 comuni nella classifica stilata nell’analisi “Città e demografia d’impresa”.
La desertificazione commerciale avanza: in soli dieci anni l'Italia ha perso oltre 86mila negozi di vicinato. Il Sud resiste meglio del Nord a questa crisi. Mentre librerie e abbigliamento spariscono, la ristorazione vola con un +26,2%, cambiando il volto delle nost facebook
Desertificazione commerciale, l'allarme: In 1.113 comuni neanche negozio alimentari. Decolla l'online, spariscono le bottegheRallentano i consumi o si spostano sempre più su Internet: solo quest’anno sono stati consegnati con l’e-commerce un miliardo di pacchi, una media di 18 per residente. E inesorabile avanza la ... leggo.it
Avanza il deserto commerciale: in 12 anni persi 140mila negoziLa desertificazione commerciale avanza tra negozi chiusi e sfitti e rischia di trasformare in maniera radicale le città, rendendole meno vivibili e inclusive. Senza interventi di rigenerazione urbana ... avvenire.it