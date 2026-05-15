Desertificazione commerciale in dieci anni in Toscana scomparsi oltre 7mila negozi di vicinato

Negli ultimi dieci anni, in Toscana sono chiusi più di 7.000 negozi di vicinato, contribuendo al fenomeno della desertificazione commerciale regionale. A livello nazionale, sono scomparsi oltre 86.000 esercizi commerciali di prossimità, portando il saldo negativo totale a oltre 106.000 unità rispetto al 2018. Questi dati indicano un calo costante delle attività commerciali di piccole dimensioni, con effetti evidenti sul tessuto urbano e sulla presenza di negozi nelle città e nei piccoli centri.

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