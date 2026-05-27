La Procura di Roma ha richiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat inviate e ricevute da due persone coinvolte nel caso “Bisteccheria d’Italia”. Una delle due non è indagata. L’inchiesta riguarda la gestione di conversazioni digitali tra i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di analizzare eventuali elementi utili alle indagini. La richiesta è stata presentata nell’ambito delle verifiche sulla vicenda.

La Procura di Roma, che indaga sul caso “Bisteccheria d’Italia”, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le chat scambiate tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (non indagato) e Mauro Caroccia, attualmente detenuto e sotto inchiesta per riciclaggio. Caroccia sta scontando una condanna definitiva a quattro anni di carcere nell’ambito di un’indagine legata al clan Senese. A riportare la notizia è il sito del Corriere della Sera, secondo cui la richiesta sarebbe arrivata alla Giunta già nella serata di ieri. Ma non è tutto. Secondo quanto riferisce Askanews, gli inquirenti romani starebbero valutando l’ipotesi di acquisire agli atti dell’inchiesta anche il contenuto dell’audizione di Delmastro davanti alla Commissione Antimafia, svoltasi ieri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inchiesta sulla Bisteccheria d’Italia, la Procura di Roma chiede alla giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat intrattenute da Delmastro (non indagato) e di Caroccia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inchiesta sulla Bisteccheria d’Italia, la Procura di Roma chiede alla giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat intrattenute da Delmastro (non indagato) e di CaroggiaLa Procura di Roma ha richiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat inviate e ricevute da due membri del Parlamento,...

Bisteccheria d’Italia, la procura chiede alla Camere di acquisire tutte le chat tra Andrea Delmastro e Mauro CarocciaLa procura ha chiesto alle Camere di acquisire tutte le chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia.

Temi più discussi: Caso Bisteccheria d'Italia, Delmastro: Non sapevo chi fosse Caroccia. Finii nel locale perché era carino; Delmastro in Antimafia: Ristorante Caroccia? Leggerezza imperdonabile, costata soldi e dimissioni; Delmastro condannato in appello: confermata la pena per i segreti svelati a Donzelli. Il racconto dell'inviato; Caso Cospito, 8 mesi a Delmastro. Confermata in appello la condanna.

Bisteccheria, la Procura di Roma chiede alla Camera le chat tra Delmastro e CarocciaI pm vogliono acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario e il prestanome dei Senese (indagato per riciclaggio con la figlia). E valutano di usare anche l'audizione in Antimafia ... avvenire.it

La Procura di Roma chiede alla Camera l'autorizzazione per le chat tra Delmastro e CarocciaDelmastro e Caroccia erano soci di un ristorante di carne in zona Tuscolana e, per questo, il parlamentare è citato nella vicenda. gazzettadelsud.it