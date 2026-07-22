La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei pm di acquisire le chat tra un deputato e un ristoratore in carcere con l'accusa di mafia. Il Movimento 5 Stelle ha protestato contro questa decisione. La richiesta dei magistrati riguardava gli scambi di messaggi tra i due. La decisione della Giunta impedisce l'accesso alle conversazioni e blocca l'eventuale acquisizione delle chat.

AGI - La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Il centrodestra ha votato a favore della proposta del relatore del testo, l'azzurro Pietro Pittalis, negando l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza. Il centrosinistra ha votato contro. "La relazione ha messo in luce le criticità della richiesta della procura di Roma relative alla genericità dell'oggetto, all'assenza di delimitazione temporale e alla mancata dimostrazione dell'impraticabilità di mezzi meno invasivi", dice Pittalis all'AGI. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Delmastro, no della Giunta alla richiesta dei pm di acquisire le chat. Protesta del M5s

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