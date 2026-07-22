Delmastro no della Giunta alla richiesta dei pm di acquisire le chat M5s occupa i banchi del governo

Da ilsole24ore.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha negato l’autorizzazione ai magistrati di Roma di acquisire le chat tra un parlamentare e un ristoratore, attualmente in carcere con l’accusa di mafia. Nel frattempo, i deputati del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo. La richiesta dei pubblici ministeri era finalizzata a ottenere conversazioni digitali legate a un’indagine in corso.

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La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l’accusa di mafia. E i deputati del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta, alzando cartelli con scritto “fuori le chat”. La seduta è stata sospesa. L’occupazione dei banchi del governo è durata oltre mezz’ora. “Vergogna, vergogna”, hanno urlato i senatori pentastellati. Il centrodestra ha replicato in coro: “Buffoni, buffoni”. Il centrodestra ha votato a favore della proposta del relatore del testo, l’azzurro Pietro Pittalis, negando l’autorizzazione al sequestro della corrispondenza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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