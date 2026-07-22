La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di acquisire le chat tra un ex sottosegretario alla Giustizia e un collaboratore. La decisione si basa sull'immunità prevista dall'articolo 68 della Costituzione, che tutela la corrispondenza dei parlamentari. Il caso coinvolge l’ex sottosegretario e si arricchisce di questa nuova fase.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, nega l'acquisizione delle chat tra Delmastro e Caroccia. Secondo l'articolo 68 della Costituzione la corrispondenza dei parlamentari è sottoposta ad immunità Il caso che vede coinvolto l’ex sottosegretario alla Giustizia,Andrea Delmastro Delle Vedove,prende oggi una nuova piega. Lo scorso maggio laProcura di Romaaveva chiesto l’acquisizione di tutte le conversazioni tra avute tra il parlamentare di Fratelli D’Italia e il prestanome del clan dei Senese, Mauro Caroccia. Ora, la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera pronuncia il suo verdetto:la richiesta è stata negata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Delmastro, negata la richiesta della Procura: i magistrati non potranno acquisire le chat con Caroccia

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