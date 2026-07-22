Gustavo Alejandro Musumeci, conosciuto anche come Raul Esteban Calderon, è stato assolto dall'accusa di essere il killer di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. La decisione si basa sul fatto che gli elementi presentati sono stati considerati solo suggestivi e non sufficientemente probanti per dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la sua responsabilità.

«Pur in presenza di elementi fortemente suggestivi (.) deve ritenersi non pienamente dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di Gustavo Alejandro Musumeci, 56 anni, più noto come Raul Esteban Calderon, nel delitto di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik». È la frase con cui la Corte di Assise di Appello chiude le 36pagine di motivazioni attraverso cui spiega perché l’uomo ritenuto il killer di Diabolik, storico leader degli Irriducibili, vada invece assolto, così ribaltando il primo grado dove Calderon - difeso dagli avvocato Eleonora Nicla Moiraghi e Giandomenico Caiazza - era stato condannato... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Delitto Diabolik, Calderon assolto dall'accusa di essere il killer: contro di lui «solo elementi suggestivi»

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