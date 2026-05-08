Omicidio di Diabolik assolto in appello Calderon | per la procura era il killer

La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha deciso di annullare la condanna all'ergastolo di Calderon, coinvolto nel caso di omicidio collegato alla figura di Diabolik. La procura aveva sostenuto che Calderon fosse il responsabile dell'omicidio, ma la decisione della corte ha portato all'assoluzione dell'imputato. La sentenza rappresenta un cambio di rotta rispetto alla precedente condanna.

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Rimane senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolik. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. Secondo la sentenza emessa dai togati di secondo grado, Calderon è stato assolto con formula piena "per non aver commesso il fatto". La procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo e il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso., Diabolik, emerso secondo gli investigatori...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio di Diabolik, assolto in appello Calderon: per la procura era il killer Notizie correlate Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di... Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer. In primo grado era stato condannato all'ergastoloAssolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer; Messico, arrestato il boss narcos El Jardinero erede del Mencho. Neanche un colpo è stato sparato; Vedette fra i turisti nei vicoli e social dei clan silenziati: i segnali dell’emergenza a Bari; Sparatoria a Bari vecchia, una pistola e una mitraglietta per mostrare chi comanda agli Strisciuglio. Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di Diabolik, ... ilmattino.it Assolto in appello Raul Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio ‘Diabolik’ PiscitelliÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'uomo accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik', il 7 agosto 2019 a Roma ... fanpage.it Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. #ANSA - facebook.com facebook Alla domanda se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l'uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell'omicidio di Diabolik "avesse messo in conto che lei avrebbe parlato" la Bussone dice: "Assolutamente no". x.com