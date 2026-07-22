Il 22 luglio 2026, un rappresentante del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Firenze ha dichiarato che senza una proroga, il procedimento per regolamentare i dehors rischia di diventare più complesso. Il regolamento mira a riordinare il centro storico, proteggere il patrimonio architettonico e paesaggistico, e definire criteri uniformi per lo spazio pubblico. La posizione del collegio è che una proroga faciliterebbe l’applicazione delle nuove norme.

Firenze, 22 luglio 2026 – Gli obbiettivi del nuovo regolamento sui dehors – restituire maggiore ordine al centro storico, tutelarne il valore architettonico e paesaggistico, definire criteri più omogenei e qualificare lo spazio pubblico – sono pienamente condivisi dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Firenze. “Comprendiamo quindi – spiega il presidente Stefano Pacinotti – le ragioni che hanno portato l'Amministrazione comunale ad accelerare il percorso di attuazione del nuovo regolamento e condividiamo l'obiettivo di arrivare rapidamente a un sistema più ordinato, coerente e rispettoso dell'identità della città. Proprio per questo abbiamo accolto con rammarico la decisione di non concedere la proroga richiesta dalla Consulta Interprofessionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dehors, i geometri: “Senza proroga il rischio è un procedimento più complesso per tutti”

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