Ciriè dehors | il Comune dice no ai rifacimenti totali dei dehors

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Ciriè ha vietato i rifacimenti completi dei dehors. Tre irregolarità sono state identificate e devono essere regolarizzate subito. Per accedere ai 150mila euro del bando destinato ai commercianti, è necessario seguire le procedure di richiesta e rispettare le norme comunali. La decisione si basa su controlli e verifiche condotte sull’installazione e sulla conformità dei dehors esistenti. Nessuna modifica totale sarà approvata senza adeguamenti alle normative vigenti.

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Quali sono le tre irregolarità che richiedono la regolarizzazione immediata? Come possono i commercianti accedere ai 150mila euro del bando? Perché la Soprintendenza impone vincoli specifici sui dehors del centro? Cosa deve fare un esercente per non perdere i finanziamenti regionali??? In Breve Linee guida approvate dalla Soprintendenza di Torino nell'aprile 2023. Bando Distretto Diffuso del Ciriacese con 150mila euro disponibili entro il 15 giugno. Vincolo culturale Minister . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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