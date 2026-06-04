Ciriè dehors | il Comune dice no ai rifacimenti totali dei dehors

Notizia in breve

Il Comune di Ciriè ha vietato i rifacimenti completi dei dehors. Tre irregolarità sono state identificate e devono essere regolarizzate subito. Per accedere ai 150mila euro del bando destinato ai commercianti, è necessario seguire le procedure di richiesta e rispettare le norme comunali. La decisione si basa su controlli e verifiche condotte sull’installazione e sulla conformità dei dehors esistenti. Nessuna modifica totale sarà approvata senza adeguamenti alle normative vigenti.