Gli esercenti di Firenze hanno richiesto una proroga per presentare le domande sui nuovi dehors. Il Comune ha risposto che non sono previste ulteriori proroghe. La giunta aveva approvato il nuovo piano sui dehors il 2 dicembre 2025, con ratifica del Consiglio comunale avvenuta il 19 gennaio. La richiesta di proroga non è stata accolta e il termine resta quello stabilito in precedenza.

Gli esercenti chiedono una nuova proroga per presentare le domande sui nuovi dehors a Firenze, Palazzo Vecchio respinge a mittente la richiesta. Dopo anni di rinvii, la giunta aveva approvato il nuovo piano sui tavolini il 2 dicembre 2025, poi ratificato dal Consiglio comunale il 19 gennaio scorso. A bar e ristoranti il regolamento indicava il 30 aprile come termine per avanzare le nuove richieste, ma le categorie avevano chiesto tempo fino al prossimo autunno vista la complessità delle pratiche. Il Comune, il 4 maggio, aveva deliberato una nuova scadenza: il 31 agosto. Ma ai commercianti non basta. E a nome di chi deve espletare quei... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Dehors a Firenze, chiesta una nuova proroga. Palazzo Vecchio: «Non è prevista»

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