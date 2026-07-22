A Trastevere si sono verificati episodi di degrado, abbandono e problemi legati alla movida. I residenti lamentano un aumento di situazioni di pericolo e di incuria nella zona. Recentemente, un reportage ha documentato una rissa tra gruppi di giovani, che ha contribuito a consolidare l’immagine di una zona fuori controllo. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi vive e lavora nel quartiere.

Degrado, abbandono e mala movida condizionano sempre più la vita dei residenti di Trastevere. Dopo il reportage dell'Adnkronos sulla rissa tra senzatetto avvenuta in pieno giorno a piazza Mastai, culminata nel lancio di pietre e bottiglie che hanno danneggiato numerose auto e sfiorato una mamma e il suo bambino che si trovavano vicino alla finestra della loro abitazione, andata in frantumi, i residenti tornano a lanciare l'allarme sulle condizioni del rione romano, denunciando una progressiva perdita della qualità della vita. "Mai avevamo vissuto una situazione come questa - dice Simonetta Marcellini, fondatrice del Comitato Emergenza Trastevere - Oggi è diventato pericoloso anche uscire per fare una passeggiata di sera, magari semplicemente per mangiare un gelato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Degrado, abbandono e mala movida: Trastevere è fuori controllo e fa paura

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