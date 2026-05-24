Trastevere stretta sulla mala movida | caccia ai pusher nelle vie del rione

Da romatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fari su Trastevere dove in questo fine settimana è stato portato avanti un intervento per contrastare i fenomeni legati alla "mala movida". In particolare, sono state passate al setaccio le vie principali del rione, in particolare nell'area di Ponte Sisto.Qui i carabinieri della Compagnia Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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