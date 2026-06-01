Nella serata di sabato, su ordine del questore, è partita un'operazione di sicurezza che ha coinvolto parchi e piazze del centro. Sono state dispiegate forze dell'ordine per controllare le aree più frequentate della movida, con particolare attenzione alla prevenzione di comportamenti illeciti e alla gestione della folla. Sono stati effettuati controlli a campione e verifiche di identificazione. L'intervento si è protratto fino a tarda notte, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Scatta l’ operazione sicurezza. Nella serata di sabato, su ordinanza del questore, ha preso forma quanto stabilito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefett: servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati nei parchi e nelle piazze del centro, per garantire una più articolata presenza delle forze di polizia nelle aree in cui, con l’inizio della stagione estiva, è prevista una maggior affluenza di giovani nei luoghi di aggregazione in orario serale e notturno, soprattutto nei fine settimana. Coinvolte tutte le forze dell’ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mala movida. Parchi e piazze sotto controllo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma sotto le stelle: torna il cinema gratuito nelle piazze e parchiA Roma torna il cinema gratuito all'aperto, con proiezioni in piazze e parchi tra Trastevere e le zone periferiche.

Movida sotto controllo, maxi operazione interforze: sanzioni per oltre 70mila euroNella città di Caserta, la Polizia di Stato ha condotto una grande operazione interforze ad Aversa, concentrata sui luoghi frequentati dalla movida.

Temi più discussi: Mala movida. Parchi e piazze sotto controllo; Il re delle notti padovane: Portiamo la movida universitaria al parco Roncajette; Sicurezza per la stagione estiva: tolleranza zero del prefetto su malamovida, abusivismo e rave acquatici; Malamovida, emergenza infinita: un’altra rissa sul lungomare Sud di Civitanova.

Mala movida. Parchi e piazze sotto controlloScatta l’operazione sicurezza. Nella serata di sabato, su ordinanza del questore, ha preso forma quanto stabilito dal Comitato provinciale ... ilgiorno.it

Mala-movida, controlli e sanzioniSAN MINIATO Carabinieri della compagnia di San Miniato e delle stazioni dei comuni della zona dipendenti dallo stesso comando, insieme ... lanazione.it