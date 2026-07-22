Decia in cammino la fine di un viaggio fatto di scoperta impegno meraviglia e divertimento

L’ultima giornata di “Decia in cammino” è iniziata con il suono della grandine che ha colpito il campo da calcio della Regina dei Monti. La pioggia intensa ha interrotto le attività all’aperto, mentre i partecipanti si sono radunati sotto le tende. Nessun incidente è stato segnalato. L’evento si conclude con una cerimonia di chiusura prevista nel pomeriggio, senza ulteriori variazioni nel programma.

L’ultima giornata di “Decia in cammino” è cominciata presto, accompagnata dal rombo della grandine che colpiva il campo da calcio della Regina dei Monti. Ancora un po’ assonnati, abbiamo fatto colazione, preparato gli zaini e cercato di fare scorta di energie, mentre aspettavamo che il tempo migliorasse abbastanza da permetterci di partire alla volta di Azzone. Non lo sapevamo ancora, ma pioggia e grandine sarebbero tornate a intervalli per tutto il giorno. Il programma iniziale è quindi cambiato, lasciando a qualcuno un po’ di dispiacere per non aver concluso il cammino lungo il percorso previsto. Dopo due tappe molto intense, però, la nuova organizzazione ha dato all’ultima parte del viaggio un ritmo più vario e più leggero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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