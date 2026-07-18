Decia in cammino | aspettative e significato di un percorso che inizia prima del sentiero

Da bergamonews.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi giorni dalla partenza, le aspettative dei ragazzi coinvolti in “Decia in cammino” restituiscono le diverse dimensioni che compongono il percorso: la scoperta di paesaggi nuovi, l’attività fisica, il piacere di condividere tempo con il gruppo e la possibilità di sperimentare modalità di relazione differenti da quelle abituali. Bergamonews aveva già raccontato la nascita del progetto, promosso dal Cai di Bergamo e rivolto a ragazzi affidati agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni. Ora, con l’avvicinarsi della partenza, è possibile soffermarsi sul significato della proposta e sul contesto nel quale prende forma. Le storie dei partecipanti sono diverse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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