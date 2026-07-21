Decia in cammino la fatica si fa sentire | momenti di tensione ma anche sostegno reciproco e tanta soddisfazione
La seconda giornata di “Decia in cammino” è iniziata alle 8 con partenza dalla baita del CAI di Brignano. Prima di riprendere il percorso, il gruppo ha visitato l’arboreto alpino di Vilminore e si è fermato per la colazione al bar. Durante il cammino, si sono registrati momenti di fatica e tensione, ma anche di sostegno reciproco e soddisfazione tra i partecipanti.
La seconda giornata di “Decia in cammino” è iniziata in modo rilassato, con la partenza dalla baita del CAI di Brignano alle otto. Prima di rimetterci sul sentiero abbiamo visitato l’arboreto alpino di Vilminore e ci siamo fermati al bar per fare colazione. Il passo, all’inizio, era ancora lento: i muscoli indolenziti e la stanchezza accumulata il giorno precedente si facevano sentire fin dai primi chilometri. La tappa si è sviluppata quasi interamente nel bosco, al fresco, lungo un percorso che ha richiesto energie molto diverse a ciascuno di noi. Dolori muscolari, vertigini e fatica hanno imposto soste frequenti e ritmi disomogenei. Per qualcuno, la stanchezza è diventata così intensa da rendere difficile godersi pienamente il cammino e le attività previste. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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