Decaro | Autonomia differenziata? Accelerata della destra per consensi elettorali

Notizia in breve

Il governatore ha affermato che l’autonomia differenziata è spinta dalla destra per ottenere consensi elettorali. Ha invitato i colleghi a non considerare la questione come una battaglia di partito, suggerendo invece di nazionalizzare l’assistenza sanitaria. La sua posizione sottolinea la volontà di un approccio più unitario sulla gestione dei servizi pubblici. Nessun riferimento è stato fatto a decisioni concrete o a date specifiche sul tema.