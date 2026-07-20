La regione annuncia che presenterà ricorso alla Corte costituzionale contro le pre-intese di autonomia differenziata approvate dal Senato per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. La decisione sarà presa dalla Puglia, mentre si spera che anche Campania e altre regioni del Sud seguano l’esempio. L’obiettivo è contestare i provvedimenti, considerati inadatti, secondo quanto riferito. La regione del Sud ha comunicato che procederà con il ricorso, senza specificare tempistiche o altri dettagli legali.

Contro le pre-intese per l'Autonomia differenziata di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, approvate dal Senato giovedì 16 luglio, «faremo sicuramente ricorso alla Corte costituzionale», lo farà «la Puglia, ma spero che lo faccia anche la Campania e che lo faranno le altre regioni del Sud». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. «I dati che ho citato sono i dati degli uffici tecnici del Parlamento che hanno fatto l'istruttoria alle pre-intese e che io ho riportato all'attenzione dell'opinione pubblica», ha proseguito riferendosi a quanto egli stesso ha segnalato nei giorni scorsi in interviste e dichiarazioni sull'argomento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Autonomia differenziata, Decaro annuncia ricorso alla Consulta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Decaro, l'intervista: «L?Autonomia differenziata passo indietro per il Sud. Fronte comune e ricorso». I numeri e gli effetti in PugliaIl presidente Decaro ha commentato che le pre-intese di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto sull’autonomia differenziata rappresentano un passo...

Leggi anche: Autonomia differenziata Puglia: scontro Decaro centrodestra su sanità

Temi più discussi: Pre-intese tra Stato e Regioni sull'autonomia differenziata, Decaro: A rischio tenuta della sanità pubblica al Sud; Agenzia nr. 1612 - Autonomia e sanità, Cera (Lega): Decaro racconta una paura, non un fatto. Prima spieghi il buco della sua sanità, poi dia lezioni; D’Attis: Decaro è in difficoltà. Forza Italia? Presto a congresso ma c’è chi semina zizzania; Presidente Decaro lancia l’allarme su accordo preintese Stato-Regioni.

Autonomia differenziata Puglia: scontro Decaro centrodestra su sanitàDibattito aperto sulla presa di posizione di Antonio Decaro contro l’Autonomia differenziata. Dalle pagine di Quotidiano il governatore ha condannato la firma delle pre-intese e chiamato ... quotidianodipuglia.it

Autonomia differenziata, Decaro: Così si rischia di penalizzare la sanità del Sud. Se serve, meglio abolire le RegioniBARI – Il dibattito sull'autonomia differenziata torna al centro del confronto politico. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, esprime forte preoccupazione per le possibili ricadute sul ... giornaledipuglia.com