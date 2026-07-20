Autonomia differenziata Puglia | scontro Decaro centrodestra su sanità

Il sindaco di una città del Sud ha espresso forte dissenso contro l’autonomia differenziata, condannando la firma delle pre-intese e invitando le regioni del Mezzogiorno a unirsi. La sua presa di posizione è stata pubblicata su un quotidiano, con l’obiettivo di prevenire una spaccatura tra le diverse aree del Paese, in particolare nel settore sanitario. La discussione riguarda le ripercussioni di questa scelta sulla gestione dei servizi pubblici.

Dibattito aperto sulla presa di posizione di Antonio Decaro contro l’Autonomia differenziata. Dalle pagine di Quotidiano il governatore ha condannato la firma delle pre-intese e chiamato a raccolta quelle del Mezzogiorno, con l’obiettivo di evitare soprattutto nella Sanità una spaccatura definitiva tra le varie aree del Paese. «Le criticità sollevate da Decaro sono evidenti e – sottolinea Marco Lacarra, deputato del Partito Democratico – del resto già un anno fa le avevamo sollevate nelle Commissioni e in Aula, sottolineando come l’Autonomia differenziata potesse essere devastante per il Sud e la Puglia soprattutto in materie molto sensibili come la Sanità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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