I bolognesi hanno apprezzato recentemente la sua regia de Uno sbirro in Appennino, con Claudio Bisio, su RaiUno, e anche la serie su Battiato, nel suo futuro c’è un film sugli Skiantos, ma stasera in piazza Maggiore gli occhi sono tutti per Paz!, che verrà proiettato alle 20,45. Renato De Maria presenterà personalmente il film cui viene ancora oggi associato, perché si ispirava ai fumetti di Andrea Pazienza di cui era praticamente coetaneo (del ’58 De Maria, del ‘56 Pazienza) e lui, che aveva vissuto quella scena, portava al cinema le vicende dell’abulico e sonnacchioso Pentothal, il nomade Enrico Fiabeschi e il crudele Zanna, "straccioni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - De Maria e il suo ’Paz!’ : "Bologna, fucina di talenti". Gli eroi delle tavole di Pazienza rivivono nella pellicola cult ispirata al ’77

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