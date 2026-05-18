Very Young Frankenstein | FX ordina la comedy ispirata al film cult di Mel Brooks

La rete FX ha ordinato una nuova serie comedy intitolata Very Young Frankenstein, ispirata al celebre film di Mel Brooks. La serie vede come protagonista Zach Galifianakis e si avvale della regia del regista e produttore Taika Waititi, che ha diretto il pilot. La produzione coinvolge anche Waititi come produttore esecutivo. La commedia si basa sul film cult e si concentra su tematiche e ambientazioni ispirate al celebre lungometraggio.

Zach Galifianakis è la star della nuova serie che ha visto impegnato Taika Waititi come regista del pilot e produttore esecutivo. La comedy Very Young Frankenstein, ispirata al film cult del 1974 diretto da Mel Brooks, ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di FX. Lo show sarà una co-produzione con Hulu ed è un progetto che vedrà come star l'attore Zach Galifianakis. Chi è coinvolto nella serie Il pilot è stato prodotto da Stefani Robinson, Taika Waititi, che è stato impegnato anche alla regia, e Garrett Basch, già nel team che ha portato al successo What We Do in the Shadows (di cui potete leggere la nostra recensione), in collaborazione con Brooks. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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