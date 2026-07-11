Urbino fucina di talenti e pronta all’avventura

La nuova stagione è alle porte e l’Urbino Calcio si prepara ad affrontare un campionato di Eccellenza che si preannuncia tra i più competitivi degli ultimi anni. Il direttore generale Ivan Santi racconta programmi, mercato e ambizioni della società gialloblù. Direttore Santi, da dove riparte l’Urbino? "Dalla continuità e dalle certezze. La prima è senza dubbio la conferma di mister Mariani, un allenatore che conosce profondamente la categoria e che in questi anni ha dimostrato tutto il suo valore. Oltre alle qualità tecniche, possiede una caratteristica per noi fondamentale: crede fortemente nel lavoro con i giovani. Non è un caso che la scorsa stagione l’Urbino sia stata premiata come la squadra che ha schierato il maggior numero di giovani dell’intero campionato di Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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