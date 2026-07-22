de laurentiis a dimaro incontro con i tifosi nello store

Il presidente del club è a Dimaro da ieri e questa mattina è stato avvistato nello store vicino al campo di Carciato, dove ha incontrato i tifosi. Nel pomeriggio, sarà presente a bordo campo per seguire la prima amichevole stagionale contro l’Arezzo, in programma alle 18. La partita sarà trasmessa in pay per view al costo di 9,99 euro su Sky, Dazn e One Football.

Il presidente De Laurentiis è a Dimaro da ieri, stamane l'hanno visto i tifosi allo store nei pressi del campo di Carciato. Oggi pomeriggio sarà a bordo campo per la prima amichevole contro l'Arezzo (calcio d'inizio alle 18, in pay per view al costo di 9,99 euro su Sky, Dazn e One Football). Sarà l'occasione anche per osservare il lavoro che si sta svolgendo in allenamento sulle due fasi di gioco. L'arrivo di De Laurentiis ha generato un'accelerazione sul mercato, si lavora sulle cessioni per sfoltire l'organico e muioversi poi anche in entrata. Dialoghi avviati con il Frosinone per Hasa e Zerbin, con il Verona per Cheddira, con l'Arezzo per Iaccarino che oggi dovrebbe trasferirsi nel ritiro dei toscani dopo l'amichevole mentre l'Olympiakos è interessato a Ngonge. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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