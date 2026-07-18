Nel secondo giorno di ritiro, lo store ufficiale del Napoli a Dimaro ha registrato un afflusso di migliaia di tifosi, che hanno visitato l’area dedicata al merchandising. Anche il museo del Centenario ha visto un aumento consistente di visitatori. La presenza massiccia di pubblico si è verificata sia nel negozio che nel museo, attirando appassionati desiderosi di seguire le attività del club.

Tempo di lettura: 3 minuti Lo store Napoli Dimaro è stato preso d’assalto anche nel secondo giorno di ritiro. Migliaia di tifosi hanno affollato l’area dedicata al merchandising ufficiale, mentre il museo del Centenario ha registrato un vero e proprio boom di visitatori. A richiamare l’attenzione non sono soltanto le nuove maglie e il merchandising ufficiale del Napoli. A rendere speciale l’esperienza dei sostenitori è soprattutto la presenza di Valentina De Laurentiis, che anche oggi ha trascorso diverse ore all’interno dello store, accogliendo personalmente i tifosi. Selfie, sorrisi, consigli sugli acquisti e tanta disponibilità: la figlia del presidente Aurelio De Laurentiis non si è sottratta a nessuna richiesta, fermandosi con adulti e bambini per fotografie e brevi chiacchierate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Napoli, folla allo store di Dimaro e al museo del Centenario: Valentina De Laurentiis conquista i tifosi

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