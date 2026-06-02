Alcuni cantanti come Elisa, Vasco Rossi, Mannoia e Pelù hanno espresso opinioni su Gaza, mentre altri preferiscono non farlo, spesso per motivi economici. La discussione riguarda se figure pubbliche debbano o meno schierarsi su questioni sociali e politiche. Non tutti hanno preso posizione, e molti preferiscono mantenere il silenzio.

Schierarsi politicamente su temi sociali e politici vale per tutti? Gli attori, cantanti, artisti del mondo dell’arte hanno voce in capitolo? In un momento in cui il mondo è devastato dalle guerre e con l’amministrazione Trump, spesso in prima fila ad accendere focolai e conflitti, non ultimo in Iran, è giusto tacere? Sono tutti interrogativi che, in questi giorni, si sta ponendo l’opinione pubblica, specie dopo le parole di Francesco De Gregori che hanno sollevato un vespaio di polemiche. “Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra perché tutto ciò tutto che ci sta intorno va analizzato con estrema cura”, sono state le parole del cantautore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Il cantante deve solo cantare e non esporsi su Gaza”: ma c’è chi dice no come Elisa, Vasco Rossi, Mannoia e Pelù. E gli altri? In silenzio per convenienza economica

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