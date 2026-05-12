Uno Bianca blitz nella casa di Gugliotta | cosa cercano gli investigatori

A diversi mesi dalla morte di Pietro Gugliotta, gli investigatori hanno effettuato un blitz nell’abitazione di Colle di Arba, luogo dove si sono svolti i controlli. La casa è stata perlustrata senza che siano stati resi noti i dettagli delle operazioni o le eventuali risorse impiegate. La visita degli agenti si inserisce in un’indagine ancora in corso, senza ulteriori comunicazioni pubbliche sui motivi di questa attività.

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A distanza di mesi dalla morte di Pietro Gugliotta, la sua abitazione di Colle di Arba è tornata improvvisamente al centro dell’attenzione investigativa. Un’irruzione tutt’altro che ordinaria: una ventina di carabinieri, compresi uomini della Scientifica e dei Ris, hanno passato al setaccio la casa dell’ex detenuto legato alla vicenda della Banda della Uno Bianca. Il dato che più colpisce è il tempismo. L’intervento arriva mesi dopo il suicidio di Gugliotta e, secondo fonti vicine all’inchiesta, difficilmente potrebbe trattarsi di una semplice verifica di routine. Quando un reparto altamente specializzato entra in azione con uomini della Scientifica e tecnici dei Ris, il sospetto è che gli investigatori stiano seguendo una pista precisa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uno Bianca, blitz nella casa di Gugliotta: cosa cercano gli investigatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Uno Bianca, sopralluogo degli investigatori a casa di Pietro Gugliotta: si indaga sul suicidio Pietro Gugliotta: blitz dei carabinieri nella casa dove si è ucciso il gregario della Uno BiancaBologna, 12 maggio 2026 – Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba... Argomenti più discussi: Uno Bianca, i nodi irrisolti: Alberto Savi in semilibertà; Dall’armeria al Pilastro: perchè la Uno Bianca annientò (come pochi) il nostro senso di sicurezza; Uno Bianca, Roberto Savi a Belve Crime ammette la copertura dello Stato: intervista acquisita dalla Procura; Roberto Savi a Belve Crime: Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti. Uno Bianca, sopralluogo dei carabinieri nella casa di Pietro GugliottaPORDENONE. Un reparto dei Carabinieri oggi pomeriggio ha svolto un sopralluogo nell’abitazione di Colle di Arba, in provincia di Pordenone, nella ... corriereromagna.it