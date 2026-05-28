Nella torre abbandonata di Vitriola sono stati trovati altri resti, oltre al teschio rinvenuto a gennaio. Gli investigatori stanno analizzando i reperti per ricostruire le ultime ore di una donna di 32 anni scomparsa nel 2024. La struttura diroccata continua a essere oggetto di indagini, mentre si cerca di capire cosa sia accaduto alla vittima. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sull’identità delle parti coinvolte.

Dopo il ritrovamento del teschio a gennaio, nella struttura diroccata di Vitriola emergono nuove tracce che potrebbero aiutare a chiarire cosa accadde alla giovane scomparsa nel 2024. Nuovi sviluppi nel caso di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel settembre del 2024 sull’Appennino modenese. Nelle ultime ore sono stati ritrovati altri resti umani all’interno della torre Pignone di Vitriola, la struttura abbandonata dove lo scorso primo gennaio era stato rinvenuto il teschio della donna. Secondo quanto emerso, gran parte delle ossa della giovane sarebbe stata ormai recuperata all’interno dell’edificio diroccato situato nella frazione di Montefiorino, a poche centinaia di metri dall’abitazione della 32enne. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Daniela Ruggi, ritrovati altri resti nella torre abbandonata: gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore della 32enne

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Daniela Ruggi, trovati resti umani e indumenti intimi vicino a casa sua - Ore 14 del 06/01/2026

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