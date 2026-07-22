Daniel Siad è stato trovato morto nella sua casa a Nanterre, vicino a Parigi. Era accusato di stupro e sospettato di aver reclutato modelle per Epstein e altre persone influenti. La sua morte è avvenuta in circostanze ancora da chiarire. La polizia ha avviato indagini sul caso.

Daniel Siad è stato trovato morto nella sua abitazione di Nanterre, in Francia. Accusato di stupro, l'uomo era anche il presunto reclutatore di modelle per Epstein e altri uomini influenti Daniel Siadè stato trovato morto nella sua abitazione diNanterre, in Francia. Un nome già noto alle cronache giudiziarie perché comparso negli “Epstein Files” pubblicati lo scorso gennaio dal dipartimento di Giustizia americano. Il 69enne di origini algerine, naturalizzato svedese e francese, reclutava modelle in tutto il mondo perJeffrey Epstein. Il corpo è stato trovato lunedì sera e la conferma è arrivata dalla procura di Nanterre dopo le indiscrezioni apparse suLe Parisien: “Un’indagine sulle cause della morte è stata apertalunedì serain seguito al ritrovamento nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Daniel Siad trovato morto a Parigi: il presunto reclutatore di donne per Epstein

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A PARIGI trovato MORTO DANIEL SIAD, il presunto reclutatore del pedofilo JEFFREY EPSTEIN

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