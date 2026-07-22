La sua è una morte sospetta, anche se il decesso pare sia attribuibile a un arresto cardiaco. E il fatto che il suo nome appaia oltre duemila volte – 2.090 per l’esattezza – negli Epstein Files riapre gli interrogativi e gli intrecci emersi nel più grande scandalo di sfruttamento sessuale mai emerso. Daniel Siad, presunto reclutatore del finanziere, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. L’uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani modelle per consegnarle al pedofilo americano. Cinque donne hanno sporto denuncia contro di lui. La morte è avvenuta lunedì sera a Colombes (Hauts-de-Seine): la sua coinquilina, una donna di 28 anni, lo ha trovato privo di sensi in cucina e ha allertato i vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Daniel Siad morto a Parigi per “arresto cardiaco”: è stato un presunto reclutatore di Epstein. Era accusato di stupro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morto a Parigi Daniel Siad, il presunto reclutatore di donne per Jeffrey EpsteinDaniel Siad, ritenuto coinvolto nel reclutamento di donne per Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa di Colombes, vicino a Parigi.

Caso Epstein: trovato morto Daniel Siad, era accusato di procacciare modelle al magnate pedofiloDaniel Siad, agente di modelle e associato di Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione.

Si parla di: Daniel Said trovato morto, presunto intermediario in caso Epstein: accusato stupro e tratta esseri umani.

Trovato morto a Parigi Daniel Siad, era sospettato di reclutare modelle per Epstein: disposta autopsiaIl talent scout di modelle Daniel Siad, sospettato di reclutare ragazze per Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa nei dintorni di Parigi. Lo hanno comunicato oggi i pubblici ministeri ... fanpage.it

Daniel Siad morto a Parigi per arresto cardiaco: è stato un presunto reclutatore di Epstein. Era accusato di stuproDaniel Siad trovato morto a Parigi: il suo nome compare 2.090 volte negli Epstein Files. Era accusato di stupro. ilfattoquotidiano.it