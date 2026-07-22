Dancescreen in the Land 2026 inaugura a Bracciano quattro giorni di danza paesaggio e creazione contemporanea

Dal 27 al 30 agosto, a Bracciano, si svolge la prima tappa del festival internazionale di danza contemporanea. L’evento si svolge nel Borgo Acqua Paola e nel centro storico, coinvolgendo quattro giorni dedicati a danza, paesaggio e creazione artistica. La manifestazione, promossa da un’organizzazione culturale, mira a mettere in relazione l’ambiente urbano con la ricerca coreografica contemporanea, offrendo uno spazio di incontro tra artisti e pubblico.

Dal 27 al 30 agosto Borgo Acqua Paola e il centro storico di Bracciano ospitano la prima tappa di Dancescreen in the Land 2026, il festival internazionale di danza contemporanea promosso da Canova22, inaugurando quattro giornate dedicate all’incontro tra paesaggio, creazione artistica e ricerca coreografica. Una quattro giorni in cui spettacoli, formazione, ricerca e residenze artistiche trasformano il territorio in uno spazio di incontro tra artisti, pubblico e paesaggio, dando avvio a un percorso che nei mesi successivi proseguirà dal Parco Archeologico dell’Appia Antica fino alla Fornace del Canova a Roma. Tema dell’edizione 2026 è “Respiro al centro”: un invito a riscoprire il respiro come gesto originario che mette in relazione il corpo con l’ambiente, il movimento con la memoria, l’esperienza individuale con quella collettiva. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Unipg, arte e tecnologia si incontrano nelle “Soglie del Fare”: il FabLab come nuova frontiera della creazione contemporaneaUnipg apre le porte alle “Soglie del Fare”, un evento che unisce arte e tecnologia attraverso il FabLab.

Interplay 2026 a Torino: il festival internazionale di danza contemporanea torna nei teatri e nei quartieriA Torino, dal 26 maggio 2026, si terrà la ventiseiesima edizione di Interplay, il festival internazionale dedicato alla danza contemporanea e alle...

Temi più discussi: Dancescreen in the land 2026: Respiro al centro; Patrimonio comunale di Civitavecchia, in corso la ricognizione delle proprietà dell’Ente; Cerveteri, incidente in via Fontana Morella: giovane elitrasportato in ospedale.

Dancescreen in the land 2026: Respiro al centroDal 27 agosto al 25 ottobre 2026, Dancescreen in the Land torna ad abitare paesaggi naturali, siti archeologici e luoghi della cultura contemporanea con un programma intenso. corrierenazionale.it

Dancescreen in the land 2026: Respiro al centro x.com

Roma, danza, cinema e archeologia: torna la quarta edizione di Dancescreen in the Land. Ecco il programma e le dateUn viaggio dove si incontrano danza contemporanea, cinema e archeologia: anche quest’anno torna la quarta edizione di Dancescreen in the Land, il Festival, ideato da Fiorenza d’Alessandro e ... ilmessaggero.it