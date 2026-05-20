Interplay 2026 a Torino | il festival internazionale di danza contemporanea torna nei teatri e nei quartieri
A Torino, dal 26 maggio 2026, si terrà la ventiseiesima edizione di Interplay, il festival internazionale dedicato alla danza contemporanea e alle arti performative. L'evento coinvolgerà sia teatri sia quartieri della città, portando in scena spettacoli provenienti da diversi paesi. La manifestazione si protrarrà per diverse settimane, offrendo una programmazione variegata che include performance, incontri e workshop rivolti a un pubblico ampio e vario. La rassegna rappresenta un punto di riferimento nel panorama della danza contemporanea italiana e internazionale.
Prenderà il via martedì 26 maggio 2026 a Torino la ventiseiesima edizione di Interplay, il festival internazionale di danza contemporanea e performing arts. La manifestazione, curata dall'Associazione Culturale Mosaico Danza con la direzione artistica di Natalia Casorati, si estenderà sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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