Unipg apre le porte alle “Soglie del Fare”, un evento che unisce arte e tecnologia attraverso il FabLab. La mostra mette in mostra progetti di creazione contemporanea realizzati con strumenti digitali e tecnologie innovative. L'iniziativa si svolge presso il laboratorio di prototipazione e si rivolge a studenti, artisti e appassionati. L'obiettivo è esplorare le possibilità offerte dalla collaborazione tra creatività e strumenti digitali, evidenziando come il FabLab rappresenti una nuova frontiera nella produzione artistica.

L’arte del XXI secolo nasce sempre più spesso dall’incontro tra creatività umana e innovazione tecnologica. È questo il tema al centro dell’incontro “Soglie del Fare”, promosso dall’Università degli Studi di Perugia, che ha offerto una riflessione approfondita sul ruolo dei FabLab e sulle trasformazioni del gesto artistico nell’epoca della fabbricazione digitale. Nel corso della relazione, è stata proposta un’immagine simbolica: quella di un artista davanti a una macchina a controllo numerico. Un semplice gesto – la pressione di un pulsante – mette in moto un processo produttivo che trasforma un progetto digitale in un oggetto reale. Da qui... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Unipg, arte e tecnologia si incontrano nelle “Soglie del Fare”: il FabLab come nuova frontiera della creazione contemporanea

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