L'Inter sarebbe in vantaggio nella trattativa per il difensore del Tottenham Romero, secondo fonti argentine. Tuttavia, il Barcellona resta una possibile alternativa, e potrebbe influenzare gli sviluppi della negoziazione. La squadra italiana sembra aver avviato i contatti più avanzati, ma i catalani non hanno ancora escluso del tutto un possibile inserimento. La decisione finale dipenderà dagli esiti delle prossime settimane di trattative.

di Alberto Petrosilli Secondo TyC Sports i nerazzurri sarebbero in pole per il difensore del Tottenham Romero, anche se i blaugrana potrebbero ancora cambiare gli equilibri della trattativa. Archiviata la delusione per aver visto sfumare il sogno di conquistare un secondo titolo mondiale consecutivo con l’ Argentina, Cristian “Cuti” Romero è pronto a concentrarsi sul proprio futuro a livello di club. Una cosa, secondo le indiscrezioni provenienti dall’Argentina, sembra ormai certa: il difensore è destinato a lasciare il Tottenham nel corso di questa sessione di mercato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da TyC Sports, sarebbero due le società maggiormente interessate al centrale argentino, con l’ Inter che, al momento, avrebbe assunto una posizione di vantaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Dall’Argentina: L’Inter guida la corsa per Romero, ma il Barcellona resta una seria minaccia

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