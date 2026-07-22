Inter in contatto regolare con il Tottenham su Romero mentre entrano in corsa Barcellona e Atlético Madrid

L’Inter mantiene contatti frequenti con il Tottenham per Romero, mentre Barcellona e Atlético Madrid mostrano interesse. La trattativa tra le parti italiane e inglesi prosegue, con incontri regolari. Nel frattempo, i club spagnoli sembrano accelerare sulle trattative, senza conferme ufficiali. Non sono stati annunciati dettagli sui termini o tempi di una possibile operazione. La situazione rimane in evoluzione, con tutte le parti che monitorano gli sviluppi.

2026-07-22 16:53:00 Calciomercato: Arrivano sempre più conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Transfermarketweb.com: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Sembra finito il tempo di Cristian Romero al Tottenham. Non è prevista la permanenza del difensore argentino nel nord di Londra, con gli Spurs che lavorano attivamente per trovare la soluzione di uscita più favorevole. Roberto De Zerbi è un grande ammiratore del giocatore, ma si ritiene che siano questioni fuori dal campo a trattenere l’allenatore italiano dall’intervenire con il club. Di conseguenza, il 28enne capitano è pronto ad andare avanti. Il prezzo richiesto dal Tottenham Il Tottenham inizialmente voleva 60 milioni di euro per far partire “Cuti”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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