Dalla TT alla Q3 capolavori e segreti del design Audi | intervista a Gary Telaak fra storia e futuro

Da video.gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Audi considera il design e l’estetica elementi distintivi di ogni modello, dal TT alla Q3. La casa automobilistica ha una lunga tradizione nel combinare stile e funzionalità, con un approccio che si evolve nel tempo. Questa filosofia si riflette nella progettazione di ogni vettura, che mantiene un’identità riconoscibile e innovativa. Il design rappresenta una componente chiave della strategia del marchio, con continui aggiornamenti per adattarsi ai trend e alle tecnologie emergenti.

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Più che una semplice filosofia, per Audi l'aspetto estetico e il design di ciascun modello è un vero e proprio tratto distintivo. Una componente fondamentale che parte da lontano e che si proietta, rinnovandosi continuamente, verso il futuro del marchio. Della storia e delle prospettive sul fronte stilistico ne abbiamo parlato (a Ingolstadt, sede del museo della casa dei Quatto anelli che ospita anche delle concept cars e dei prototipi) con  Gary Telaak, senior designer del brand tedesco nonché capo del design Studio 1 che dal 1997 a oggi ha disegnato alcune delle vetture più celebri e rappresentative, dalla A3 alla TT, fino alla Q3, alla Q7 e alla A8. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

dalla tt alla q3 capolavori e segreti del design audi intervista a gary telaak fra storia e futuro
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