La nuova Audi Q3 presenta aggiornamenti che interessano sia il design che la guidabilità. Il modello, introdotto sul mercato nel 2011, si distingue per la qualità costruttiva, le tecnologie integrate e il marchio premium. Le modifiche apportate riguardano principalmente l’aspetto estetico e le performance su strada, con una attenzione particolare alla maneggevolezza e al comfort durante la guida. La vettura mantiene la sua posizione tra i SUV compatti di segmento.

L' Audi Q3 è uno di quei modelli che non ha mai avuto bisogno di convincere troppo: da quando è apparsa sul mercato nel 2011, la SUV compatta di Ingolstadt ha costruito la sua reputazione sul mix di qualità costruttiva, tecnologia e blasone del marchio, trovando una clientela fedele e numerosa. In oltre dieci anni di storia e due generazioni, sono state vendute più di 2,5 milioni di unità, un risultato che parla da solo. Con questa terza generazione, presentata nell'estate 2025 e arrivata nei concessionari italiani a fine anno, Audi sceglie di alzare ulteriormente l'asticella tecnologica pur mantenendo dimensioni simili alla precedente: la lunghezza cresce di soli 4 cm, arrivando a 4,53 metri, mentre l'abitacolo si avvicina sensibilmente alla categoria superiore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuova Audi Q3: come cambia il SUV premium tedesco, più bella da guidare

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