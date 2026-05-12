Nuova Audi Q3 | come cambia il SUV premium tedesco più bella da guidare
La nuova Audi Q3 presenta aggiornamenti che interessano sia il design che la guidabilità. Il modello, introdotto sul mercato nel 2011, si distingue per la qualità costruttiva, le tecnologie integrate e il marchio premium. Le modifiche apportate riguardano principalmente l’aspetto estetico e le performance su strada, con una attenzione particolare alla maneggevolezza e al comfort durante la guida. La vettura mantiene la sua posizione tra i SUV compatti di segmento.
L' Audi Q3 è uno di quei modelli che non ha mai avuto bisogno di convincere troppo: da quando è apparsa sul mercato nel 2011, la SUV compatta di Ingolstadt ha costruito la sua reputazione sul mix di qualità costruttiva, tecnologia e blasone del marchio, trovando una clientela fedele e numerosa. In oltre dieci anni di storia e due generazioni, sono state vendute più di 2,5 milioni di unità, un risultato che parla da solo. Con questa terza generazione, presentata nell'estate 2025 e arrivata nei concessionari italiani a fine anno, Audi sceglie di alzare ulteriormente l'asticella tecnologica pur mantenendo dimensioni simili alla precedente: la lunghezza cresce di soli 4 cm, arrivando a 4,53 metri, mentre l'abitacolo si avvicina sensibilmente alla categoria superiore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Nuova AUDI Q3: gran bagagliaio e ChatGPT per viaggiare e scoprire con l'intelligenza artificiale
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