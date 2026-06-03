La storia d’amore fra Gary e Seberg

Alle 17, nell’aula magna della biblioteca Chelliana, si terrà una conferenza intitolata “Luce e abisso, la storia d’amore tra Romain Gary e Jean Seberg”. La relatrice sarà Michela Vannucci. La presentazione si concentrerà sulla relazione tra i due protagonisti, senza approfondimenti su altri aspetti della loro vita. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto culturale, senza riferimenti a sviluppi legali o controversie.

Oggi alle 17 nell’aula magna della biblioteca Chelliana, Michela Vannucci (nella foto) terrà una conferenza dal titolo ’ Luce e abisso, la storia d’amore tra Romain Gary e Jean Seberg ’. L’incontro, presentato da Fulvia Perillo e Letizia Stammati, si inserisce nel percorso ’ Amori d’autore ’, organizzato dalla Società Dante Alighieri con l’associazione culturale ’ Letteratura e dintorni ’. Saranno in esposizione opere della pittrice Fiorella Bartolini. Romain Gary e Jean Seberg, coppia leggendaria di Parigi, furono legati da un amore intenso ma travagliato, che li vide attraversare separazioni, malattie e disinganni, fino al suicidio di entrambi a un anno di distanza l’uno dall’altro, nel 1979 (Jean) e nel 1980 (Romain). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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