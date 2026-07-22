A Fiumicino, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 62 chili di oro puro nascosti nei bagagli di un passeggero proveniente dalla Spagna. Durante i controlli, sono stati trovati dodici lingotti, con un valore stimato superiore a 8 milioni di euro. Il passeggero è stato sottoposto a verifiche, mentre il patrimonio di oro è stato sequestrato.

Oltre 62 chili di oro puro nascosti nei bagagli. Dodici lingotti, per un valore stimato superiore a 8 milioni di euro, sono stati scoperti all’aeroporto di Fiumicino dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il controllo ha portato al sequestro amministrativo di una quota dell’oro da investimento per un controvalore di 2.210.415 euro, a garanzia della sanzione prevista dalla legge. Il metallo prezioso era trasportato da due viaggiatori provenienti dalla Spagna. I finanzieri del Gruppo di Fiumicino e i funzionari dell’Ufficio Lazio 2 dell’Adm li hanno fermati durante gli ordinari controlli sui flussi dei passeggeri in arrivo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dalla Spagna con 62 chili d’oro nei bagagli: maxi sequestro a Fiumicino

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62 chili di oro non dichiarato alle Dogane, sequestro all'aeroporto di Fiumicino

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