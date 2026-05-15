Tonnellate di sigarette di contrabbando nei bagagli a Malpensa | maxi sequestro da 740mila euro

All'aeroporto di Malpensa è stato effettuato un importante sequestro di sigarette di contrabbando, con oltre due tonnellate e mezza di prodotti nascosti nei bagagli. L'operazione è stata condotta congiuntamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla guardia di finanza di Varese. Il valore stimato delle merci sequestrate si aggira intorno ai 740 mila euro, e tra i materiali trovati anche melassa. La scoperta ha portato alla confisca di una notevole quantità di merce illegale.

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