Fiumicino in viaggio con 216 chili di khat in valigia | il sequestro all’aeroporto

All’aeroporto di Fiumicino, i finanzieri hanno sequestrato 216 chili di khat nascosti in una valigia. L’operazione si è svolta durante un controllo di routine e ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente, che era stata occultata tra altri oggetti. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il passeggero coinvolto è stato denunciato.

Fiumicino, 13 luglio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, presso lo scalo aeroportuale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno sottoposto a sequestro 216 chilogrammi di khat e denunciato un passeggero di nazionalità israeliana. Il soggetto, proveniente da Tel Aviv, è stato selezionato per un controllo mirato dai militari del Gruppo di Fiumicino e dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a causa delle risposte vaghe e contraddittorie fornite in merito alle ragioni del viaggio e ai dettagli del soggiorno in Italia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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