De Laurentiis sul centenario del Napoli | Qualcuno fa cadere la data il 1° agosto ma le celebrazioni dureranno un anno

Il presidente del Napoli ha affermato che il club celebrerà il centenario per un intero anno, anche se ci sono diverse interpretazioni sulla data di nascita della squadra. La data più comunemente indicata è il 1° agosto 1926, ma alcune fonti suggeriscono il 25 agosto o altre date più tarde. La celebrazione durerà tutto l’anno, indipendentemente dalla data ufficiale scelta.

“Qualcuno fa cadere la data di nascita del Napoli il 1° agosto del 926, qualcun altro dice il 25 agosto, qualcun altro ancora più tardi. La verità è che il Calcio Napoli nasce alla fine dell'800 tramite marinai inglesi e poi arriva Ascarelli, un ebreo illuminato, che ha lasciato in eredità la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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