Il 9 maggio 2026 la statua della Madonna di San Luca verrà portata in processione lungo le vie di Bologna, segnando l'inizio di una settimana di celebrazioni. Durante i sette giorni successivi si terranno messe e altre cerimonie religiose, con orari e programmi specifici annunciati dall'organizzazione. La manifestazione, che si ripete periodicamente, coinvolge la città e i suoi abitanti in un evento di tradizione religiosa consolidata.

Bologna, 6 maggio 2026 - Sabato 9 maggio scende la Madonna di San Luca e per una settimana la città sarà la sua dimora. Fino a domenica 17 quando risalirà al Colle della Guardia. Sabato 9 maggio comincia la tradizionale visita annuale dell’immagine della Beata Vergine di San Luca che scenderà dal Colle per raggiungere Porta Saragozza alle 18 dove sarà accolta dall’arcivescovo Matteo Zuppi e dai bolognesi. Percorso e orari di sabato 9 maggio: processione, messa e rosario. La processione percorrerà le vie Saragozza, Collegio di Spagna, de’ Carbonesi, D’Azeglio, le piazze Maggiore e Nettuno. Quindi via Indipendenza per giungere in San Pietro alle 19 dove si terrà la messa celebrata da monsignor Roberto Parisini, vicario venerale per l’Amministrazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna di San Luca 2026, il programma delle celebrazioni: processione, messe e orari

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