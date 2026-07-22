Per il centenario del Napoli, in programma ci sono eventi che vanno dalla presentazione di una maglia speciale alla processione pubblica. La festa celebra i 100 anni di storia del club, nato nel 1926, e coinvolge tifoseria e comunità locale. Sono previsti momenti di aggregazione e cerimonie ufficiali, senza indicazioni di altri dettagli specifici sui programmi. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

È un anno molto importante per il Napoli e tutti i suoi tifosi perché si festeggia il centenario del club nato, appunto, nel 1926 con tanto di maglia speciale già mostrata. La società partenopea ha annunciato sul proprio sito ufficiale che è stata scelta la data dell'1 agosto per celebrare questo traguardo storico del club. Napoli 100 - così è stata intitolata questa festa - sarà composta da diversi eventi che saranno interamente gratuiti per il pubblico. "A scandire l’apertura del Centenario saranno i rintocchi delle campane di cento chiese della città, in un unico richiamo capace di attraversare Napoli e coinvolgerne l’intera comunità, insieme a una scenografica Fumata Azzurra, che darà ufficialmente il via all’evento", si legge nel comunicato della società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dalla pizza alla processione: il programma della festa del centenario del Napoli

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