Dal mare alle dimore di lusso | Alphaplate trasforma la tecnologia in design

Alphaplate, azienda con 25 anni di esperienza nella Viareggio Yachting Corporation, trasforma la tecnologia in design per il settore delle dimore di lusso. Originariamente specializzata in tecnologie marine, l’azienda applica le proprie competenze per creare soluzioni innovative e di alta qualità nell’ambito dell’arredamento e dell’interior design di residenze di prestigio. La storia di Alphaplate si sviluppa tra l’eccellenza nautica e il settore residenziale, con un focus sulla precisione e sull’attenzione ai dettagli.

La storia di Alphaplate affonda le proprie radici in un contesto dove l’eccellenza non ammette margini d’errore, dall’esperienza venticinquennale della Viareggio Yachting Corporation nel cuore pulsante della Toscana. In questo distretto, celebre in tutto il mondo per la costruzione dei superyacht più sofisticati, l’azienda ha sviluppato soluzioni tecnologiche e sistemi di controllo avanzati destinati al settore yachting, collaborando con i più prestigiosi cantieri navali internazionali. Alla guida di questo percorso imprenditoriale vi è Andrea Giannecchini, fondatore e amministratore delegato di V.Y.C. S.r.l. e Presidente del Consiglio di... 🔗 Leggi su Panorama.it

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