Carrara si trasforma | 30 opere di design in marmo cambieranno la città
Carrara si prepara a cambiare volto con l’installazione di trenta nuove opere di design realizzate in marmo. Questi interventi interesseranno principalmente le strade del centro storico, dove saranno collocate arredi urbani di diverse dimensioni e stili. A firmare le creazioni sono designer provenienti da vari paesi, scelti per le loro competenze e visioni innovative nel settore del design e dell’architettura.
? Punti chiave Come cambieranno le strade del centro storico con queste nuove opere?. Chi sono i designer internazionali che firmeranno gli arredi urbani?. Quali funzioni pratiche avranno le installazioni in marmo per i cittadini?. Perché questo progetto trasformerà Carrara in un museo a cielo aperto?.? In Breve Manifestazione dal 5 giugno al 30 agosto 2026 nel centro storico di Carrara.. Oltre 30 designer internazionali collaborano con numerose aziende del distretto marmoreo locale.. Progetto trasforma il centro in museo diffuso con arredi funzionali in marmo apuano.. Interventi includono panchine, sistemi di illuminazione e infrastrutture per la mobilità dolce.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al...
Heidi Klum si trasforma in una statua vivente al Met Gala: sembra fatta di marmoCon un effetto iper realistico, Heidi Klum si è trasformata in una statua di marmo per il Met Gala: il look è la sua interpretazione del tema...
Si parla di: Uno spazio nel centro storico per la creatività; Il verde e la natura infrastruttura urbana.
Street Food a Parco Carrara - Villa di Serio Il 25 e 26 aprile il Parco Carrara si trasforma in un’esplosione di sapori, musica e divertimento! Food truck per tutti i gusti DJ set con Davide Poletti Spettacolo pirotecnico il 25 aprile alle 21:30 Giostre - Facebook facebook
È un campione di boxe 17enne il terzo fermato per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa Carrara: sarebbe suo il pugno che ha fatto cadere la vittima reddit
In centro... scene da film. La città si trasforma in setI commercianti trasformano il centro storico in un set cinematografico. Sarà un pomeriggio davvero insolito, passeggiando in città si potrà incontrare l’Armata Brancaleone e poi ritrovarsi a cantare ... lanazione.it