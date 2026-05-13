Carrara si trasforma | 30 opere di design in marmo cambieranno la città

Carrara si prepara a cambiare volto con l’installazione di trenta nuove opere di design realizzate in marmo. Questi interventi interesseranno principalmente le strade del centro storico, dove saranno collocate arredi urbani di diverse dimensioni e stili. A firmare le creazioni sono designer provenienti da vari paesi, scelti per le loro competenze e visioni innovative nel settore del design e dell’architettura.

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