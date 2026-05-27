Il ricercatore calabrese Vincenzo Lopreiato sarà tra i partecipanti all’ADSA 2026 negli Stati Uniti, un congresso dedicato alla ricerca scientifica di livello mondiale. La sua presenza rappresenta un passo avanti per il suo lavoro, che lo ha portato dalla Calabria a confrontarsi con esperti internazionali. Lopreiato ha già partecipato a eventi di rilievo, tra cui congressi mondiali, e ora si prepara a portare il suo contributo a un appuntamento di grande rilevanza nel settore.

Dalla Calabria ai più importanti palcoscenici della ricerca scientifica internazionale. È la storia professionale del dottor Vincenzo Lopreiato, originario di Stefanaconi, nel Vibonese, oggi ricercatore e docente presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’ Università degli Studi di Messina, che sarà tra i protagonisti dell’ADSA 2026 Annual Meeting, uno degli appuntamenti scientifici più autorevoli al mondo nel settore veterinario e delle scienze animali. L’evento, organizzato dalla American Dairy Science Association, si svolgerà dal 21 al 24 giugno 2026 al Baird Center di Milwaukee, richiamando studiosi, veterinari, nutrizionisti e ricercatori provenienti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Da Stefanaconi ai congressi mondiali: il ricercatore calabrese Vincenzo Lopreiato protagonista all’ADSA 2026 negli Stati Uniti

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