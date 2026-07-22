Dal flop al top | questo thriller di Bruce Willis del 1993 è oggi il film più visto al mondo su Netflix

Un thriller del 1993 con Bruce Willis, inizialmente considerato un flop, è diventato il film più visto al mondo su Netflix. Nonostante la sua scarsa performance al botteghino, il film ha conquistato una vasta audience sulla piattaforma di streaming, distinguendosi tra migliaia di titoli disponibili. La sua popolarità attuale evidenzia come alcuni film possano riemergere e ottenere successo in modo inatteso, anche a distanza di decenni dalla loro uscita.

Pensateci un attimo: in un oceano di contenuti dove ogni settimana nuovi titoli lottano per la vostra attenzione, c’è un film che infrange tutte le regole del mercato. Non è una nuova produzione con effetti speciali da capogiro né un cult degli anni ’80 tornato improvvisamente di moda. È Striking Distance – Impatto imminente, un poliziesco del 1993 che, al suo debutto, fu un disastro annunciato. Oggi, però, domina Netflix. Ma perché nessuno lo voleva allora, e adesso tutti ne sono ossessionati? E davvero basta la nostalgia per spiegare questo cortocircuito? Il flop e la rincorsa: archeologia di un fallimento. All’epoca, Striking Distance sembrava condannato a scomparire nel buio delle sale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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15 Biggest Box Office DISASTERS of 1993 Hollywood's Costliest Mistakes

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